Galerías

Así fue el reencuentro de "La Extensión" de Narón

Más de 50 personas se dieron cita en Casa Becerra, tres décadas después de la cena de su graduación

Redacción
01/11/2025 23:09
Cena La Extensión (10)
1.
Cena La Extensión 
Casa Becerra
Cedida
Cena La Extensión (9)
1.
Cena La Extensión 
Casa Becerra
Cedida
Cena La Extensión (5)
1.
Cena La Extensión
Casa Becerra
Cedida
Cena La Extensión (8)
1.
Cena La Extensión 
Casa Becerra
Cedida
Cena La Extensión (7)
1.
Cena La Extensión
Casa Becerra
Cedida
Cena La Extensión (4)
1.
Cena La Extensión 
Casa Becerra
Cedida
Cena La Extensión (1)
1.
Cena La Extensión 
Casa Becerra
Cedida
Cena La Extensión (3)
1.
Cena La Extensión 
Casa Becerra
Cedida
Cena La Extensión (2)
1.
Cena La Extensión 
Casa Becerra
Cedida

