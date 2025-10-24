Mi cuenta

Galerías

Un paseo por las 'nubes' de Ferrol: las imágenes desde el campanario de San Julián

El conselleiro de Cultura visitó este viernes las obras, que rematarán en el primer trimestre de 2026, junto al alcalde y al obispo de la Diócesis

Emilio Cortizas
Emilio Cortizas
24/10/2025 22:58
San Julián torre Sur
1.
Con los pies en la tierra
Antes de la subida, en el atrio de San Julián
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
El conselleiro atiende a los medios
López Campos respondió a las preguntas de la prensa antes de iniciar el ascenso a la torre por el andamiaje
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
Un obispo agradecido
García Cadiñanos tuvo palabras de agradecimiento para la Xunta y el Concello por el respaldo 
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
Un reclamo turístico
El obispo quiere que las torres se conviertan en un lugar visitable y un polo de atracción turística
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
La "machina" del dique de la Campana
Desde lo alto de la torre del campanario Ferrol ya está abierto al mar
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
Dársena del Arsenal
El recinto militar se puede ver al detalle desde las alturas
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
A Magdalena en su esplendor
La cúpula de la torre del Casino, la espléndida esquina de Cobelo o los edificios de la plaza de España a golpe de vista
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
Los políticos en el andamio
Los arquitectos explicaron a los responsables las peculiaridades de la intervención
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
La torre gemela
La torre norte, la del reloj, se intervino en 2023 para frenar su gran deterioro y su veleta ha vuelto a lucir como lo hizo en el XVIII.
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
La obra de Comerma
El dique de la Campana fue en el XIX la obra hidráulica más avanzada del mundo
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
De andamio a andamio
Desde San Julián también se ven los andamios en Dolores, la otra obra de patrimonio que sufraga la Xunta en Ferrol
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
Cigüeñas en el horizonte
El 'skyline' ferrolano con las grúas cigüeña en todo su esplendor
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
La campana
Una de las tres campanas con las que cuenta la torre
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
Los buques de guerra
La bienvenida de este viernes a la "Almirante Juan de Borbón" también se pudo ver desde San Julián
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
Vientos propicios
Las dos veletas son iguales e impresionan las dimensiones cuando se está cerca
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
Un monumento pequeño
El obelisco dedicado a los fallecidos en África parece pequeño a semejante altura
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
El alcalde, de cicerone
Rey Varela estaba entusiasmado con las vistas en un enclave que pronto sufrirá una transformación con el proyecto de "Abrir Ferrol al mar"
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
El arquitecto
Juan Antonio Alonso dando las explicaciones a la comitiva este viernes
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
El futuro museo
En el interior de la concatedral se habilitará una zona para instalar un museo
Emilio Cortizas
San Julián torre Sur
1.
Un embajador de Ferrol
El obispo se ha convertido en un amante de la ciudad y su paso por la Diócesis está siendo determinante para rehabilitar el patrimonio
Emilio Cortizas

