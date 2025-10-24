Galerías
Un paseo por las 'nubes' de Ferrol: las imágenes desde el campanario de San Julián
El conselleiro de Cultura visitó este viernes las obras, que rematarán en el primer trimestre de 2026, junto al alcalde y al obispo de la Diócesis
1.
Con los pies en la tierra
Antes de la subida, en el atrio de San Julián
Emilio Cortizas
1.
El conselleiro atiende a los medios
López Campos respondió a las preguntas de la prensa antes de iniciar el ascenso a la torre por el andamiaje
Emilio Cortizas
1.
Un obispo agradecido
García Cadiñanos tuvo palabras de agradecimiento para la Xunta y el Concello por el respaldo
Emilio Cortizas
1.
Un reclamo turístico
El obispo quiere que las torres se conviertan en un lugar visitable y un polo de atracción turística
Emilio Cortizas
1.
La "machina" del dique de la Campana
Desde lo alto de la torre del campanario Ferrol ya está abierto al mar
Emilio Cortizas
1.
Dársena del Arsenal
El recinto militar se puede ver al detalle desde las alturas
Emilio Cortizas
1.
A Magdalena en su esplendor
La cúpula de la torre del Casino, la espléndida esquina de Cobelo o los edificios de la plaza de España a golpe de vista
Emilio Cortizas
1.
Los políticos en el andamio
Los arquitectos explicaron a los responsables las peculiaridades de la intervención
Emilio Cortizas
1.
La torre gemela
La torre norte, la del reloj, se intervino en 2023 para frenar su gran deterioro y su veleta ha vuelto a lucir como lo hizo en el XVIII.
Emilio Cortizas
1.
La obra de Comerma
El dique de la Campana fue en el XIX la obra hidráulica más avanzada del mundo
Emilio Cortizas
1.
De andamio a andamio
Desde San Julián también se ven los andamios en Dolores, la otra obra de patrimonio que sufraga la Xunta en Ferrol
Emilio Cortizas
1.
Cigüeñas en el horizonte
El 'skyline' ferrolano con las grúas cigüeña en todo su esplendor
Emilio Cortizas
1.
La campana
Una de las tres campanas con las que cuenta la torre
Emilio Cortizas
1.
Los buques de guerra
La bienvenida de este viernes a la "Almirante Juan de Borbón" también se pudo ver desde San Julián
Emilio Cortizas
1.
Vientos propicios
Las dos veletas son iguales e impresionan las dimensiones cuando se está cerca
Emilio Cortizas
1.
Un monumento pequeño
El obelisco dedicado a los fallecidos en África parece pequeño a semejante altura
Emilio Cortizas
1.
El alcalde, de cicerone
Rey Varela estaba entusiasmado con las vistas en un enclave que pronto sufrirá una transformación con el proyecto de "Abrir Ferrol al mar"
Emilio Cortizas
1.
El arquitecto
Juan Antonio Alonso dando las explicaciones a la comitiva este viernes
Emilio Cortizas
1.
El futuro museo
En el interior de la concatedral se habilitará una zona para instalar un museo
Emilio Cortizas
1.
Un embajador de Ferrol
El obispo se ha convertido en un amante de la ciudad y su paso por la Diócesis está siendo determinante para rehabilitar el patrimonio
Emilio Cortizas