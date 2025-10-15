Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Las imágenes del partido de Eurocup entre el Baxi y el Ostrava

La segunda victoria del Baxi en Europa

Emilio Cortizas
Emilio Cortizas
15/10/2025 23:08
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (16).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (3).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (10).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (7).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (6).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (1).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (4).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (11).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (18).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (27).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (2).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (14).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (8).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (12).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (15).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (5).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (28).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (22).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (20).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (26).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (24).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (25).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (21).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (29).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (17).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (23).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (19).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (34).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (44).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (32).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (38).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (40).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (42).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (36).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (35).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (37).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (46).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (30).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (43).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (41).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (33).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (31).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (39).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
1.
Baxi contra Ostrava (45).JPG
Baloncesto Eurocup. Baxi contra Ostrava
Emilio Cortizas

Lo más leído

Te puede interesar

Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez

Despedida del "Cantabria" y emotiva vuelta a casa de la "Méndez Núñez", tras medio año en la mar
Daniel Alexandre
Festa do Mel de Goente

Un paseo visual por la XV Feira do Mel e do Queixo de Goente, en As Pontes
Daniel Alexandre
Día de la Fiesta Nacional en el Arsenal de Ferrol

Día de la Fiesta Nacional en Ferrol
Daniel Alexandre
O Muiño de Xubia acolle a entrega dos X premios Ferrolterra Emprende

X Premios Ferrolterra Emprende
Daniel Alexandre