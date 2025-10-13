Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Despedida del "Cantabria" y emotiva vuelta a casa de la "Méndez Núñez", tras medio año en la mar

Concurrida mañana en el Arsenal de Ferrol con la partida  y llegada en la misma jornada de dos de los buques con base en la ciudad naval

Daniel Alexandre
Daniel Alexandre
13/10/2025 19:01
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
1.
Fragata Mendez Nuñez
Arsenal llegada de la Fragata Mendez Nuñez
Daniel Alexandre
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
1.
Buque Cantabria
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
Daniel Alexandre
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
1.
Buque Cantabria
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
Daniel Alexandre
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
1.
Buque Cantabria
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
Daniel Alexandre
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
1.
Buque Cantabria
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
Daniel Alexandre
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
1.
Buque Cantabria
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
Daniel Alexandre
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
1.
Buque Cantabria
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
Daniel Alexandre
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
1.
Buque Cantabria
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
Daniel Alexandre
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
1.
Buque Cantabria
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
Daniel Alexandre
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
1.
Buque Cantabria
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
Daniel Alexandre
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
1.
Buque Cantabria
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
Daniel Alexandre
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
1.
Buque Cantabria
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
Daniel Alexandre
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
1.
Buque Cantabria
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
Daniel Alexandre
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
1.
Buque Cantabria
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
Daniel Alexandre
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
1.
Buque Cantabria
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
Daniel Alexandre
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
1.
Buque Cantabria
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
Daniel Alexandre
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
1.
Buque Cantabria
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
Daniel Alexandre
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
1.
Buque Cantabria
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
Daniel Alexandre
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
1.
Buque Cantabria
El Cantabria sale de Ferrol hacia el Mediterraneo
Daniel Alexandre

Lo más leído

Te puede interesar

Festa do Mel de Goente

Un paseo visual por la XV Feira do Mel e do Queixo de Goente, en As Pontes
Daniel Alexandre
Día de la Fiesta Nacional en el Arsenal de Ferrol

Día de la Fiesta Nacional en Ferrol
Daniel Alexandre
O Muiño de Xubia acolle a entrega dos X premios Ferrolterra Emprende

X Premios Ferrolterra Emprende
Daniel Alexandre
Fútbol. Racing de Ferrol contra Ourense

Las fotos del Racing contra el Ourense
Emilio Cortizas