Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

"Comercios que contan historias" en Ferrol, en imágenes

La iniciativa del Centro Comercial Aberto de A Magdalena llenó de animación las calles de la ciudad naval

Emilio Cortizas
Emilio Cortizas
04/10/2025 12:36
Comercios que contan historias
1.
Comercios que contan historias
El director xeral de Comercio y la delegada de la Xunta en Ferrol participaron en la iniciativa
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
1.
Comercios que contan historias
Orixe Artesanía, en la calle Magdalena, fue uno de los establecimientos que visitó la comitiva
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
1.
Comercios que contan historias 
Se instaló una diana en la plaza de Armas para repartir premios entre los participantes
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
1.
Comercios que contan historias 
Un trío de voz, violín y piano amenizaron el paseo en la calle Magdalena
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
1.
Comercios que contan historias
La ruleta fue una de las atracciones de la tarde
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
1.
Comercios que contan historias 
Las actividades continúan este sábado 
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
1.
Comercios que contan historias
Fueron muchos los regalos que se repartieron
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
1.
Comercios que contan historias
La música no faltó en la jornada
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
1.
Comercios que contan historias
Voz, piano y el violín de Susana para poner banda sonora a los paseos
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
1.
Comercios que contan historias
Este sábado será un cuarteto de viento el que pondrá sonidos a los transeúntes
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
1.
Comercios que contan historias
La iniciativa sorprendió a los caminantes
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
1.
Comercios que contan historias
Escenas ilustradas en A Magdalena
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
1.
Comercios que contan historias
Olegario Álvarez, presidente del Centro Comercial Aberto de A Magdalena, disfrutando de la iniciativa
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
1.
Comercios que contan historias 
Eugenia Sanmartín fue una de las actrices que dieron vida a personajes en las calles del centro
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
1.
Comercios que contan historias
La guía Isabel Díaz Robles capitaneó un paseo por la ciudad
Emilio Cortizas

Lo más leído

Te puede interesar

Casino Ferrolano

Un paseo visual por el interior del Casino Ferrolano en su centenario
Daniel Alexandre
El mercado de Pontedeume se llena en solidaridad con Palestina

Las imágenes de una exitosa jornada gastrocultural por Palestina en Pontedeume
Daniel Alexandre
Racing de Ferrol

Las imágenes del partido entre el Racing de Ferrol y el Guadalajara
Daniel Alexandre
El jinete enmascarado y su acompañante paseando a gente por el centro de Ferrol

Las imágenes del regreso del jinete enmascarado a Ferrol
Emilio Cortizas