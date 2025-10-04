Galerías
"Comercios que contan historias" en Ferrol, en imágenes
La iniciativa del Centro Comercial Aberto de A Magdalena llenó de animación las calles de la ciudad naval
Comercios que contan historias
El director xeral de Comercio y la delegada de la Xunta en Ferrol participaron en la iniciativa
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
Orixe Artesanía, en la calle Magdalena, fue uno de los establecimientos que visitó la comitiva
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
Se instaló una diana en la plaza de Armas para repartir premios entre los participantes
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
Un trío de voz, violín y piano amenizaron el paseo en la calle Magdalena
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
La ruleta fue una de las atracciones de la tarde
Emilio Cortizas
Las actividades continúan este sábado
Las actividades continúan este sábado
Emilio Cortizas
Fueron muchos los regalos que se repartieron
Fueron muchos los regalos que se repartieron
Emilio Cortizas
La música no faltó en la jornada
La música no faltó en la jornada
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
Voz, piano y el violín de Susana para poner banda sonora a los paseos
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
Este sábado será un cuarteto de viento el que pondrá sonidos a los transeúntes
Emilio Cortizas
La iniciativa sorprendió a los caminantes
La iniciativa sorprendió a los caminantes
Emilio Cortizas
Escenas ilustradas en A Magdalena
Escenas ilustradas en A Magdalena
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
Olegario Álvarez, presidente del Centro Comercial Aberto de A Magdalena, disfrutando de la iniciativa
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
Eugenia Sanmartín fue una de las actrices que dieron vida a personajes en las calles del centro
Emilio Cortizas
Comercios que contan historias
La guía Isabel Díaz Robles capitaneó un paseo por la ciudad
Emilio Cortizas