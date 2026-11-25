Uno de los siete grupos electrógenos instalados en la parroquia de Meirás Cedida

El gobierno local de Valdoviño ha informado esta mañana de un robo de combustible en varios grupos electrógenos de la empresa Naturgy durante la pasada noche. Según relató el Concello, una o varias personas sustrajeron el gasoleo de dos de los siete generadores que UFD, la distribuidora de la firma energética, tiene instalados en la parroquia de Meirás para garantizar el suministro eléctrico durante las obras de mejora de la red en Sequeiro.

Así, el Consistorio señaló que, después de percatarse del suceso al ver que dichos grupos dejaban de funcionar en plena noche, denunció los hechos ante la Policía Local para su investigación. De igual modo, además de condenar estos actos vandálicos, hizo un llamamiento a los vecinos, de cara a que trasladen a los agentes cualquier información que puedan tener de este hurto.

En esta línea, el ejecutivo valdoviñés recordó que estas obras, que tienen como objetivo el soterramiento de más de 350 metros de cableado de media tensión y la sustitución de cuatro apoyos eléctricos, suponen una inversión de unos 120.000 euros. Asimismo, apuntó que, una vez finalizadas, reforzarán la infraestructura energética de la zona, mejorando "a calidade e fiabilidade do suministro" en la parroquia.