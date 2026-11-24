Los candidatos socialistas junto con el alcalde de Valdoviño Cedida

El número 2 de la lista del PSOE al Congreso por A Coruña, Julián Reina, junto con los candidatos provinciales al Senado, Alejandro García y Montserrat García, y el alcalde de Valdoviño, Alberto González, participaron este martes en un acto de reparto de propaganda electoral en el feirón de la localidad valdoviñesa.

Aprovechando su presencia en el municipio, los representantes explicaron a los vecinos una de las nuevas medidas que se adoptaron en el Consejo de Ministros: la ampliación a diez días del permiso retribuido por el fallecimiento de un familiar. En este sentido, Reina Villalón valoró que “ninguén debería ter que elixir entre o seu traballo e soster a man dun ser querido nos seus últimos días”.

De igual modo, el socialista apuntó que la mencionada iniciativa también contempla una modificación legislativa que permite reducir o adaptar la jornada laboral de un profesional para facilitar el acompañamiento de un familiar que esté en cuidados paliativos, reconociendo que estas necesidades llevaban mucho tiempo sin estar reconocidas.

La medida del Gobierno entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero tendrá que ser ratificada por la Diputación Permanente del Congreso en diciembre.