Operarios durante los trabajos en Sequeiro Concello

La distribuidora eléctrica de Naturgy, UFD, culminó recientemente la puesta en servicio de la nueva línea soterrada de media tensión en la zona de Sequeiro, en la carretera AC-566, con una inversión de unos 200.000 euros.

Desde el gobierno valdoviñés que dirige Alberto González explican que los trabajos permitieron retirar un total de nueve apoyos eléctricos y renovar dos centros de transformación, con el objetivo de modernizar las infraestructuras eléctricas de la zona y mejorar la calidad y fiabilidad del suministro. Con la activación de este servicio, la actuación entra en su fase final, en la que “unicamente restan algúns detalles para dar por concluída a obra”, explica el Ayuntamiento en un comunicado, anunciando que este avance ha permitido la retirada de los grupos electrógenos que permanecieron conectados durante la ejecución de los trabajos.