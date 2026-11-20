Comisaría de la Policía Daniel Alexandre

Efectivos de la Guardia Civil y agentes de la Policía Nacional y la Local de Ferrol han colaborado para esclarecer las circunstancias de un robo con violencia e intimidación que tuvo lugar el pasado 4 de octubre en un establecimiento hostelero ubicado en Valdoviño, localizando a su presunto autor.

En concreto, los hechos que detalla el Instituto Armado se produjeron cuando un individuo amenazó al propietario del negocio con un objeto punzante y le propinó un golpe para exigirle el dinero, teniendo que ser trasladado al hospital con lesiones leves. Logró que la víctima le entregase 500 euros y las llaves de su vehículo.

El sospechoso se fue de la zona con el coche sustraído, dando lugar a una persecución en la que participaron efectivos de la Guardia Civil primero y la Policía Local y Nacional después, una vez que accedió a la demarcación ferrolana. Fue, precisamente, en la ciudad naval, donde se localizó y recuperó el automóvil.

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Las pesquisas llevadas a cabo por la Benemérita permitieron identificar al presunto autor y relacionarlo, asimismo, con el intento de robo en una vivienda cercana que se había producido en la mañana de ese 4 de octubre.

Fue un mes más tarde, el 16 de noviembre, cuando una patrulla de agentes municipales de Ferrol dio con el sujeto durante un control de tráfico. Comprobaron sus datos y verificaron que tenía señalamientos en vigor relacionados con los hechos. Al percatarse de que la Policía lo iba a retener, el sospechoso intentó huir y opuso resistencia, pero los agentes consiguieron detenerlo.

Más tarde, mientras estaba siendo atendido en un centro sanitario, el individuo trató de escapar nuevamente, pero tampoco lo logró y fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional en coordinación con la Guardia Civil, que instruyó diligencias y lo puso a disposición judicial el 17 de noviembre, decretando la autoridad judicial su ingreso en prisión.