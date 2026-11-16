La campaña finalizará el próximo 4 de diciembre Cedida

El Concello valdoviñés y el comercio local llevan unos días celebrando la segunda edición de ‘En Valdoviño, adiantamos o Nadal’, una iniciativa que tiene como objetivo animar a los vecinos y vecinas a anticipar sus compras navideñas en este mes de noviembre, que suele ser más inactivo.

Desde el Concello informan de que serán un total de 54 los establecimientos que participarán en la campaña. Concretamente, esta consistirá en el reparto de boletos con cada 10 euros de compra –máximo de cinco tiques por cada una– que servirán para participar en un sorteo de diez cheques regalo, todos ellos valorados en 100 euros y canjeables en los locales adheridos a la iniciativa.

Según el propio Ayuntamiento, una de las principales novedades de esta campaña de dinamización del comercio, puesta en marcha el pasado miércoles, es que durará más que su edición antecesora, en la que se llegaron a entregar más de 8.700 boletos en 20 días, lo que supuso unos beneficios para los establecimientos que rozaron los 90.000 euros. En esta ocasión, los clientes podrán adquirir los tiques hasta el próximo viernes 4 de diciembre.

Finalmente, una semana después, se celebrará el sorteo de los vales delante de la secretaría municipal.