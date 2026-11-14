Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

El Ayuntamiento de Valdoviño informa de que la nave de Mourente no se va a subastar

Desde el Concello confirman que pese al error de la Seguridad Social, no habría sido posible que se adjudicase

Redacción Ferrol
14/11/2026 22:44
nave de mourente valdoviño - google
Según el alcalde las instalaciones las adquirió el Concello cuando gobernaba el PP
Google
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La nave de Mourente, propiedad del Concello de Valdoviño, no se subastará. Así lo ha asegurado el Consistorio tras la confirmación por escrito de la Tesorería General de la Seguridad Social, que hace dos semanas anunció dicha resolución vía telefónica tras una reclamación presentada por la secretaria del Ayuntamiento para demostrar que la finca forma parte de su listado de terrenos.

Desde el Concello señalaron que en el pleno del pasado 5 de noviembre, el Partido Popular cuestionó la intervención de la secretaria “preguntando ata en tres ocasións se o trámite estaba feito, pese ás reiteradas respostas positivas da habilitada nacional”.

El alcalde, Alberto González, afirmó durante la sesión que fue un error por parte de la Seguridad Social y señaló que, pese a que la subasta se encontrase activa, no se podría adjudicar debido a que cuenta con una escritura que acredita que es propiedad del Ayuntamiento valdoviñés. Asimismo, el regidor criticó que el grupo municipal del PP llegase a calificar la equivocación de “escándalo urbanístico de primeiro nivel” y que asegurase que el Consistorio estaba siendo objeto de un embargo.

A su vez, los populares exigieron al Concello que diese a conocer todos sus bienes que se pudiesen encontrar en una situación similar a las instalaciones de Mourente.

Por ello, Alberto González recordó a la oposición que se adquirieron durante el gobierno del PP, concretamente, el 22 de mayo de 2015, dos días antes de las elecciones municipales. Además, explicó que debido a la paralización de la compra de otra nave –la de O Golpiño– en 2014, se terminó comprando la debatida en el pleno, que pertenecía a la empresa Excavaciones Saavedra, propiedad de un edil del Partido Popular de otra localidad y ocupada por un ex concelleiro de la formación valdoviñesa que formó parte del gobierno de la villa durante esa misma legislatura.

Entrada a la nave de servicios de Valdoviño

Valdoviño aclara que la nave de servicios salió a subasta por un error

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620