El Ayuntamiento de Valdoviño informa de que la nave de Mourente no se va a subastar

Según el alcalde las instalaciones las adquirió el Concello cuando gobernaba el PP Google

La nave de Mourente, propiedad del Concello de Valdoviño, no se subastará. Así lo ha asegurado el Consistorio tras la confirmación por escrito de la Tesorería General de la Seguridad Social, que hace dos semanas anunció dicha resolución vía telefónica tras una reclamación presentada por la secretaria del Ayuntamiento para demostrar que la finca forma parte de su listado de terrenos.

Desde el Concello señalaron que en el pleno del pasado 5 de noviembre, el Partido Popular cuestionó la intervención de la secretaria “preguntando ata en tres ocasións se o trámite estaba feito, pese ás reiteradas respostas positivas da habilitada nacional”.

El alcalde, Alberto González, afirmó durante la sesión que fue un error por parte de la Seguridad Social y señaló que, pese a que la subasta se encontrase activa, no se podría adjudicar debido a que cuenta con una escritura que acredita que es propiedad del Ayuntamiento valdoviñés. Asimismo, el regidor criticó que el grupo municipal del PP llegase a calificar la equivocación de “escándalo urbanístico de primeiro nivel” y que asegurase que el Consistorio estaba siendo objeto de un embargo.

A su vez, los populares exigieron al Concello que diese a conocer todos sus bienes que se pudiesen encontrar en una situación similar a las instalaciones de Mourente.

Por ello, Alberto González recordó a la oposición que se adquirieron durante el gobierno del PP, concretamente, el 22 de mayo de 2015, dos días antes de las elecciones municipales. Además, explicó que debido a la paralización de la compra de otra nave –la de O Golpiño– en 2014, se terminó comprando la debatida en el pleno, que pertenecía a la empresa Excavaciones Saavedra, propiedad de un edil del Partido Popular de otra localidad y ocupada por un ex concelleiro de la formación valdoviñesa que formó parte del gobierno de la villa durante esa misma legislatura.