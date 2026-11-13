El ciclo ‘Vén o Venres’ de Valdoviño llama al público con el espectáculo de Iria Pinheiro ‘Vitória, retrato dunha denuncia’

Iria Pinheiro protagoniza "Vitória", un relato sobre o proceso que supuxo a súa propia denuncia Adarme Visual

La pieza de teatro autobiográfico de Iria Pinheiro ‘Vitória, retrato dunha denuncia’, una propuesta que recapitula el proceso judicial al que se sometió la propia actriz al denunciar por acoso sexual al director del programa televisivo en el que trabajaba, se exhibirá este viernes 13 en la Casa da Cultura de Valdoviño.

Este espectáculo se enmarca en el ciclo municipal de teatro ‘Vén o venres’, a partir de las 20.00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala.