Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

El ciclo ‘Vén o Venres’ de Valdoviño llama al público con el espectáculo de Iria Pinheiro ‘Vitória, retrato dunha denuncia’

La actriz propone una pieza de teatro autobiográfico, con entrada libre y gratuita

Redacción Ferrol
13/11/2026 00:06
Iria Pinheiro protagoniza "Vitória", un relato sobre o proceso que supuxo a súa propia denuncia
Iria Pinheiro protagoniza "Vitória", un relato sobre o proceso que supuxo a súa propia denuncia
Adarme Visual
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La pieza de teatro autobiográfico de Iria Pinheiro ‘Vitória, retrato dunha denuncia’, una propuesta que recapitula el proceso judicial al que se sometió la propia actriz al denunciar por acoso sexual al director del programa televisivo en el que trabajaba, se exhibirá este viernes 13 en la Casa da Cultura de Valdoviño.

Este espectáculo se enmarca en el ciclo municipal de teatro ‘Vén o venres’, a partir de las 20.00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo de la sala.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620