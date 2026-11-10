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Valdoviño

Valdoviño se dota de una norma para campings y espacios de autocaravanas

El proceso administrativo que se inició en el año 2019

Redacción Ferrol
10/11/2026 20:59
Se regularán espacios de camping y autocaravanas
Archivo
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El Concello de Valdoviño cuenta con una nueva normativa que servirá para regular y ordenar la implantación de campamentos de turismo en suelo rústico, tales como cámpings e infraestructuras para autocaravanas.

Concluye así, como se explica desde el gobierno local, un largo proceso administrativo que se inició en el año 2019 con el objetivo de dar mayor seguridad jurídica a estas instalaciones.

La normativa local se adapta a los decretos aprobados por la Xunta en esta materia, permitiendo evaluar qué espacios del territorio pueden ser susceptibles de acoger este tipo de infraestructuras atendiendo a las limitaciones desde el punto de vista paisajístico y patrimonial, reforzando la seguridad jurídica de potenciales promotores, empresas y emprendedores y estableciendo una implantación ordenada y respetuosa con el medio.

La nueva normativa puede consultarse ya en el Boletín Oficial de la Provincia.

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