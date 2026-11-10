Valdoviño
El notario Fernando Frías Fontes aclarará dudas sobre predios, testamentos o catastro en Valdoviño
Es el notario más joven de España y eligió cedeira para ejercer su profesión
Este jueves, a las 19.30 horas, en la Casa da Cultura de Valdoviño tendrá lugar una charla del notario más joven de España, Fernando Frías Fontes, que eligió Cedeira para ejercer su profesión. Hablará sobre temas de máximo interés para la ciudadanía como bonificaciones fiscales, herencias en vida, testamentos, capitulaciones matrimoniales, poderes o fincas.
Entre los contenidos sobre los que está previsto que profundice el profesional se encuentran dudas o consultas sobre predios, cómo corregir los problemas con el catastro en Galicia o como inscribir una finca en el Registro de la Propiedad de la manera más económica, además de temas de testamentos o divorcios.