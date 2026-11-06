Las educadoras, protagonistas de la nueva exposición ‘en feminino’, ya disponible en Valdoviño

La exposición estará disponible hasta el día 25 en la Casa da Cultura de Valdoviño Cedida

La sala de exposiciones temporales de la Casa da Cultura de Valdoviño exhibe desde este mismo viernes 6 ‘Educación en feminino: un paseo pola historia. Edición 2025-2026’, una muestra diseñada por alumnado de grado y máster del Campus de Lugo (Universidade de Santiago de Compostela), y que permanecerá disponible hasta el miércoles 25.

Las instalaciones estarán abiertas de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas. Entre los 37 posters se pueden encontrar educadoras como Sabela Díaz Regueiro, que durante dos décadas impartió clase en la escuela unitaria de Pantín, donde llevó a cabo una metodología freinetiana, en la que el centro se abría a la vida, a la familia, al entorno y a la actividad económica, política, social y cultural de su territorio.