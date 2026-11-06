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Valdoviño

Las educadoras, protagonistas de la nueva exposición ‘en feminino’, ya disponible en Valdoviño

Esta selección de 37 posters estará disponible hasta el miércoles 25

Redacción Ferrol
06/11/2026 22:50
La exposición estará disponible hasta el día 25 en la Casa da Cultura de Valdoviño
La exposición estará disponible hasta el día 25 en la Casa da Cultura de Valdoviño
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La sala de exposiciones temporales de la Casa da Cultura de Valdoviño exhibe desde este mismo viernes 6 ‘Educación en feminino: un paseo pola historia. Edición 2025-2026’, una muestra diseñada por alumnado de grado y máster del Campus de Lugo (Universidade de Santiago de Compostela), y que permanecerá disponible hasta el miércoles 25. 

Las instalaciones estarán abiertas de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas. Entre los 37 posters se pueden encontrar educadoras como Sabela Díaz Regueiro, que durante dos décadas impartió clase en la escuela unitaria de Pantín, donde llevó a cabo una metodología freinetiana, en la que el centro se abría a la vida, a la familia, al entorno y a la actividad económica, política, social y cultural de su territorio.

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