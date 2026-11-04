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Valdoviño

Valdoviño recuerda a las víctimas de la represión franquista

Con dos ofrendas florales, en A Frouxeira y Pantín

Redacción Ferrol
04/11/2026 11:52
Ofrenda Valdoviño
Ofrenda floral en la playa de A Frouxeira
Cedida
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El Concello de Valdoviño y la asociación Memoria Histórica Democrática realizaron este martes dos ofrendas florales en memoria de las víctimas de la represión que siguió al golpe de Estado de 1936. 

La primera fue en la playa de A Frouxeira, donde en 1938 fueron asesinados el último alcalde republicano del ayuntamiento de Serantes, Alejandro Porto Leis y sus compañeros Avelino Landeira, Modesto del Río  y Jesús Miño. La segunda tuvo lugar en Pantín, a los pies de la placa que recuerda a los maestros represaliados: Frutos Burgos Ramos (de esta misma parroquia), Reinaldo Sarria Delgado (Aviño), José Ambrós Gordillo (Porto do Cabo), Manuel López González (Atios) y Joaquín Pérez Garre (Vilaboa). 

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