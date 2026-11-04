La Xunta presenta a la directiva del CPI Atios las obras de rehabilitación del centro

Un momento del ecuentro de Aneiros y Freire con la directiva del centro Xunta

La Xunta ha incluido en su proyecto de presupuestos para 2027 una partida de 1,5 millones de euros destinada a las obras para rehabilitar, de manera total, las instalaciones del Centro Público Integrado (CPI) Atios de Valdoviño.

La delegada territorial del gobierno autonómico, Martina Aneiros, mantuvo este miércoles un encuentro con la directiva del colegio para presentarle la intervención, incluida a su vez en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, para el que se reservan un total de 72,6 millones de euros.

Durante la reunión, en la que también tomó parte el director territorial del departamento autonómico, Santiago Freire, Aneiros explicó a los responsables que la actuación busca mejorar la eficiencia energética del inmueble, así como el confort de sus aulas.

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Para ello, se prevén una serie de trabajos que incluyen la sustitución de la cubierta y la instalación de Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) en la envolvente. También el cambio de las carpinterías por unas de aluminio con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, así como actuaciones de drenaje y colocación de falsos techos y luminarias LED.

Falta de respeto

Por su parte, el alcalde, Alberto González, calificó la visita de Aneiros a la localidad de “absoluta falla de respecto institucional ao Concello” al producirse, indicó, “en periodo de precampaña”.

El regidor incide en que la delegada “ocupa un cargo público e representa a unha administración, non a un partido político” y afea que, "ata o día de hoxe, ignoraba á corporación municipal".

Pese a todo, González mostró la satisfacción del Concello por la partida consignada a estas obras "que a administración local vén reclamando dende hai anos", apuntó.