Valdoviño aclara que la nave de servicios salió a subasta por un error 

Entrada a la nave de servicios de Valdoviño Google

El Concello de Valdoviño salió al paso de los “bulos lanzados polo Partido Popular” sobre la salida a subasta pública de la nave de Mourente, Los populares exigían “rendición de cuentas en la gestión municipal” y la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para aclarar el asunto.

El alcalde, Alberto González, explicó al respecto que se abrió un proceso de subasta de bienes propiedad de la empresa Excavaciones Saavedra y López y que, por error, la Tesorería General del Estado incluyó estas instalaciones en la relación, un hecho que desde el Concello ya han comunicado para que se corrija el error.

Para el regidor, la postura del PP prioriza “o rédito electoral fronte a verdade, recurrindo a calquera artimaña e falsidade para asociar ao Concello cun suposto escándalo urbanístico”.