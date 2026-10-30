Dobre ración do Mago Teto en Valdoviño: un taller máxico antes do ‘GaleRock’N’ Magic’
Con Mr. Cool e Fer Risco, o ilusionista ourensán presenta un espectáculo que percorre a historia do rock galego
A penúltima parada da xira por Galicia do espectáculo ‘GaleRock’N’Magic’ do Mago Teto será este domingo 1 en Valdoviño, a partir das 18.00 horas no auditorio da Casa da Cultura, con entrada libre e de balde. Para completar a proposta, dende o Concello agradecen a iniciativa da AVV de San Miguel, que fai coincidir no mesmo día, ás 12.30 horas no local social de Aviño, un obradoiro máxico-musical que preparará os ánimos dos máis pequenos e pequenas da casa para a función que virá pola tarde.
A música en directo, da que se ocupan Mr. Cool e Fer Risco, e o ilusionismo do mítico Mago Teto, un dos máis experimentados de Galicia e habitual de programas televisivos, únense nesta proposta nacida como continuación do seu anterior ‘Rock & Magic’. Engadindo unhas doses de humor a esta receita, o público percorrerá a historia do rock galego partindo dos temas do Xabarín Club.
Polo tanto, os sons das décadas de 1980 e 1990, o movemento bravú e grupos como Siniestro Total ou Los Suaves dan comezo a un espectáculo que tamén fai partícipe aos artistas e bandas contemporáneos que actualmente están a conectar a través da música galega e en galego coas novas xeracións. “Unha proposta nostálxica para uns, divulgadora para outros e fascinante para todas as idades”, que impulsa a Xunta de Galicia.
Ilusionista
O Mago Teto deu o salto aos escenarios no 1992, despois de sorprender aos seus compañeiros de instituto cos seus primeiros trucos. Nun período de catro anos, o artista converteu a súa paixón na súa profesión cando soamente tiña 19 anos, estreando ‘A maxia dos soños’.
Entre os seus espectáculos atópanse propostas para espazos reducidos e de maior formato, destacando títulos de grande éxito como ‘Tolemaxias’, ‘Perto de ti’ e ‘O afiador’.