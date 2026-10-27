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Valdoviño

Valdoviño explicará esta miércoles las claves de uso de plataforma de préstamo de la biblioteca

La iniciativa es gratuita y solo requiere llevar móvil o tablet

Redacción Ferrol
27/10/2026 21:20
Instalaciones de la biblioteca municipal de Valdoviño
Instalaciones de la biblioteca municipal de Valdoviño
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La biblioteca municipal de Valdoviño acoge en la tarde de este miércoles, a partir de las cinco y media, una jornada formativa sobre el funcionamiento digital del recinto. La propuesta, que es gratuita, está abierta a la participación del público en general, sin necesidad de inscripción previa.

Desde el ejecutivo local advierten, sin embargo, que las personas interesadas en asistir deberán llevar consigo un teléfono móvil o tablet, con el que poder seguir las indicaciones acerca de eBiblioDaCoruña, la plataforma de préstamo digital de libros, audiolibros, prensa y otros materiales de la Diputación de A Coruña.

El Ayuntamiento adelanta que esta herramienta está disponible las 24 horas del día y las 365 jornadas del año. “Entre outros trámites, aprenderase a darse de alta e entrar na plataforma; as posibilidades de lectura (online, offline e descargas); como enviar suxestións de compra; como acceder e participar nos clubs de lectura ou diferentes experiencias de aprendizaxe”, expone el gobierno valdoviñés.

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