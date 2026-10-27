Valdoviño explicará esta miércoles las claves de uso de plataforma de préstamo de la biblioteca

Instalaciones de la biblioteca municipal de Valdoviño AEIG

La biblioteca municipal de Valdoviño acoge en la tarde de este miércoles, a partir de las cinco y media, una jornada formativa sobre el funcionamiento digital del recinto. La propuesta, que es gratuita, está abierta a la participación del público en general, sin necesidad de inscripción previa.

Desde el ejecutivo local advierten, sin embargo, que las personas interesadas en asistir deberán llevar consigo un teléfono móvil o tablet, con el que poder seguir las indicaciones acerca de eBiblioDaCoruña, la plataforma de préstamo digital de libros, audiolibros, prensa y otros materiales de la Diputación de A Coruña.

El Ayuntamiento adelanta que esta herramienta está disponible las 24 horas del día y las 365 jornadas del año. “Entre outros trámites, aprenderase a darse de alta e entrar na plataforma; as posibilidades de lectura (online, offline e descargas); como enviar suxestións de compra; como acceder e participar nos clubs de lectura ou diferentes experiencias de aprendizaxe”, expone el gobierno valdoviñés.