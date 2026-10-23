Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

‘Mulleres e Historia da Arte’ para niños y niñas, un taller para conocer a las mejores pintoras del mundo en Valdoviño

Los pequeños y pequeñas participantes se acercarán a la obra de artistas de todo el mundo, desde Maruja Mallo hasta Yayoi Kusama

Redacción Ferrol
23/10/2026 12:22
Maruja Mallo y su obra
Maruja Mallo y su obra
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Este sábado 24 se celebrará en la biblioteca de Valdoviño, a las 11.30, el taller gratuito ‘Mulleres e Historia da Arte’, con previa reserva (en la Casa da Cultura y 645 305 229 o 689 283 249). De la mano de Yago García y Ana Pérez, los niños y niñas participantes podrán acercarse a algunas de las mejores pintoras de todos los tiempos, como Artemisia Gentileschi, Angelika Kauffmann, Berthe Morisot, Mary Cassatt, Maruja Mallo, Amparo Segarra, Frida Khalo, Hilma af Klint, Sonia Delauny o Yayoi Kusama.

En esta propuesta dirigida a pequeños y pequeñas de entre 6 y 10 años, se realizará un amplio recorrido desde el movimiento del Barroco, pasando por el Impresionismo y el Surrealismo, hasta alcanzar la Abstracción y el arte actual.

Desde la práctica, se irán trabajando las diferencias entre estos estilos, la composición pictórica, las proporciones de cuerpos y rostros, la gama cromática, los colores complementarios o las técnicas de creación de personajes. Además, entre otros ejercicios, los participantes elaborarán sus propias obras con técnicas como la ilustración y pintura con distintos materiales, la descomposición de figuras geométricas, cadáver exquisito, caricaturas y collage.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620