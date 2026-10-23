‘Mulleres e Historia da Arte’ para niños y niñas, un taller para conocer a las mejores pintoras del mundo en Valdoviño

Maruja Mallo y su obra Cedida

Este sábado 24 se celebrará en la biblioteca de Valdoviño, a las 11.30, el taller gratuito ‘Mulleres e Historia da Arte’, con previa reserva (en la Casa da Cultura y 645 305 229 o 689 283 249). De la mano de Yago García y Ana Pérez, los niños y niñas participantes podrán acercarse a algunas de las mejores pintoras de todos los tiempos, como Artemisia Gentileschi, Angelika Kauffmann, Berthe Morisot, Mary Cassatt, Maruja Mallo, Amparo Segarra, Frida Khalo, Hilma af Klint, Sonia Delauny o Yayoi Kusama.

En esta propuesta dirigida a pequeños y pequeñas de entre 6 y 10 años, se realizará un amplio recorrido desde el movimiento del Barroco, pasando por el Impresionismo y el Surrealismo, hasta alcanzar la Abstracción y el arte actual.

Desde la práctica, se irán trabajando las diferencias entre estos estilos, la composición pictórica, las proporciones de cuerpos y rostros, la gama cromática, los colores complementarios o las técnicas de creación de personajes. Además, entre otros ejercicios, los participantes elaborarán sus propias obras con técnicas como la ilustración y pintura con distintos materiales, la descomposición de figuras geométricas, cadáver exquisito, caricaturas y collage.