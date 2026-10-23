El diputado socialista Aitor Bouza denuncia los retrasos del transporte público en Valdoviño

El diputado socialista Aitor Bouza Cedida

El diputado socialista Aitor Bouza ha denunciado los retrasos que se están produciendo desde hace días en la línea de autobús que conecta Valdoviño con Ferrol y que afectan especialmente a los vecinos y vecinas del municipio, tanto a estudiantes que precisan del transporte para acudir a su centro académico como trabajadores y trabajadoras que tienen que llegar a sus respectivos puestos.

El parlamentario explica que en la jornada del lunes 19, un conductor que salía hacia Ferrol desde Valdoviño se tuvo que poner en contacto con la compañía Monbus puesto que el autobús que conducía se encontraba en mal estado, con el motor echando humo y con el sistema de freno estropeado. La contestación de la compañía –informan a los usuarios afectados–, fue nula, además de que durante días experimentaron retrasos en la llegada de autobuses de sustitución.

Los socialistas critican la falta de realización de las inspecciones necesarias al respecto por parte de la Consellería deTransportes, que aseguran que no exigen a la concesionaria que cumpla con la licitación para resolver esta problemática. Por eso, reclaman al gobierno gallego una solución y anuncian que llevarán al Parlamento esta cuestión.