Valdoviño reclama nuevamente la construcción de un instituto

Exteriores del CPI Atios de Valdoviño Cedida

El Concello de Valdoviño se refirió también al proyecto de presupuestos autonómicos. El alcalde, Alberto González, valoró la inclusión de una mejora del CPI Atios –de 1,5 millones de euros–, al tiempo que demandó un encuentro con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para abordar la construcción de un instituto en el municipio con una oferta de FP básica.

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A este respecto, el Ayuntamiento incide en que la demanda se sustenta tanto en el aumento de la población como en el incremento “constante da matrícula nos centros educativos locais”, y espera que el responsable autonómico “atenda a petición de reunión co rexedor municipal ou, no seu caso, a invitación de visitar a localidade para coñecer de primeira man as necesidades existentes”.