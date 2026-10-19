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Valdoviño

Inicio de las sesiones formativas del proyecto ‘Maris: memoria, arte, rede e inclusión’

La iniciativa se centra en el patrimonio cultural marítimo-pesquero

Redacción Ferrol
19/10/2026 21:17
Participantes en la jornada, este lunes, en el local social de Aviño
Participantes en la jornada, este lunes, en el local social de Aviño
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El local social de Aviño, en Valdoviño, acogió el inicio de las sesiones formativas del proyecto ‘Maris: memoria, arte, rede e inclusión’, una iniciativa impulsada por la asociación ASCM en el marco de las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) que cuentan con el apoyo de la Consellería do Mar y la colaboración del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro A Mariña-Ortegal. 

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Con motivo del arranque de estas jornadas, centradas en el conocimiento del patrimonio cultural marítimo-pesquero y dirigidas a personas con y sin discapacidad del grupo de voluntariado inclusivo de la ASCM, se desplazó hasta la localidad la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros

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La representante del gobierno autonómico puso en valor el proyecto, remarcando que el mismo “une dúas cuestións fundamentais: a conservación dunha parte moi importante da nosa historia e da nosa identidade, como é a cultura vinculada ao mar e, pola outra, a inclusión e a participación”, aseveró.

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