Inicio de las sesiones formativas del proyecto ‘Maris: memoria, arte, rede e inclusión’
La iniciativa se centra en el patrimonio cultural marítimo-pesquero
El local social de Aviño, en Valdoviño, acogió el inicio de las sesiones formativas del proyecto ‘Maris: memoria, arte, rede e inclusión’, una iniciativa impulsada por la asociación ASCM en el marco de las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) que cuentan con el apoyo de la Consellería do Mar y la colaboración del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro A Mariña-Ortegal.
Con motivo del arranque de estas jornadas, centradas en el conocimiento del patrimonio cultural marítimo-pesquero y dirigidas a personas con y sin discapacidad del grupo de voluntariado inclusivo de la ASCM, se desplazó hasta la localidad la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.
La representante del gobierno autonómico puso en valor el proyecto, remarcando que el mismo “une dúas cuestións fundamentais: a conservación dunha parte moi importante da nosa historia e da nosa identidade, como é a cultura vinculada ao mar e, pola outra, a inclusión e a participación”, aseveró.