Participantes en la jornada, este lunes, en el local social de Aviño Xunta

El local social de Aviño, en Valdoviño, acogió el inicio de las sesiones formativas del proyecto ‘Maris: memoria, arte, rede e inclusión’, una iniciativa impulsada por la asociación ASCM en el marco de las Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) que cuentan con el apoyo de la Consellería do Mar y la colaboración del Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro A Mariña-Ortegal.

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Con motivo del arranque de estas jornadas, centradas en el conocimiento del patrimonio cultural marítimo-pesquero y dirigidas a personas con y sin discapacidad del grupo de voluntariado inclusivo de la ASCM, se desplazó hasta la localidad la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros.

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La representante del gobierno autonómico puso en valor el proyecto, remarcando que el mismo “une dúas cuestións fundamentais: a conservación dunha parte moi importante da nosa historia e da nosa identidade, como é a cultura vinculada ao mar e, pola outra, a inclusión e a participación”, aseveró.