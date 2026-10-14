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Exposición

Valdoviño inaugura una muestra fotográfica de Memoria Histórica Democrática con visita guiada

'Galegos en Mauthausen' incluye entre sus protagonistas víctimas de Ferrolterra, Eume y Ortegal

Redacción Ferrol
14/10/2026 20:50
Biblioteca de Narón visita guiada a la exposición de Mauthausen
Biblioteca de Narón visita guiada a la exposición de Mauthausen
Daniel Alexandre
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La exposición fotográfica ‘Galegos en Mauthausen’ de la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática se inau­gurará este viernes 16, a partir de las 19.00 horas, en la Casa da Cultura de Valdoviño. Toda persona interesada está invitada a este encuentro, con entrada libre, que terminará con una visita guiada y una breve proyección final.

Esta propuesta que se exhibirá en la sala de exposiciones municipal reúne fotografías y documentos que dan cuenta de las condiciones extremas a las que estuvieron sometidos los presos españoles en el campo de exterminio nazi austríaco.

Además de la visita guiada inaugural, está previsto celebrar otra el jueves 29, a las 19.00 horas, de manera que se ofrezca una nueva oportunidad de acercarse a la historia de numeros gallegos, entre los que se encuentran personas procedentes de Ferrolterra, Eume y Ortegal, de mano de la entidad constituida en 2002.

A partir de este viernes, la muestra itinerante ‘Galegos en Mauthausen’, que se incluye en el programa de actividades de recuperación de la memoria democrática, con la cofinanciación de la Diputación de A Coruña, podrá visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

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