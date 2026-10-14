La ASCM promueve una jornada de cultura inclusiva en el concello de Valdoviño

Imagen de archivo de una presentación literaria con presencia de la ASCM Daniel Alexandre

La Asociación Sociocultural ASCM organiza el próximo sábado, 17 de octubre, una sesión sobre Cultura Inclusiva en la Casa da Cultura de Valdoviño, una iniciativa que busca promover una cultura accesible, participativa y abierta a la diversidad.

La jornada combinará reflexión y expresión artística para compartir experiencias, identificar barreras y avanzar hacia una participación cultural en igualdad de condiciones, indican.

La programación comenzará a las 11.00 horas con el foro ‘Discapacidad y cultura’, un espacio de diálogo en el que profesionales de los ámbitos cultural y social abordarán los retos y las oportunidades para garantizar el acceso real de todas las personas a la vida cultural.

El encuentro contará con la participación de la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF), incorporando la perspectiva de la comunidad sorda y la importancia de la accesibilidad comunicativa. El foro será abierto y gratuito, y solo será necesaria la inscripción previa para las personas que deseen obtener un certificado de asistencia.

Además, a las 18.00 horas, el grupo de teatro de la ASCM representará ‘Disparatada Educación’, una propuesta que pone en valor el papel de las personas con discapacidad como protagonistas activas de la cultura y de la creación artística.

Desde la entidad hacen un llamamiento a la población local y comarcal así como entidades y profesionales de ámbitos artísticos para que participen en esta iniciativa, con la que se busca reafirmar la defensa de los derechos culturales de todas las personas.