Homenaje al jefe de la Policía Local de Valdoviño y a cinco agentes de la ciudad de Ferrol

Acto de la Academia Galega de Seguridade Pública Cedida

El pasado viernes, la Academia Galega de Seguridade Pública de A Estrada acogía un acto en el que, además de celebrarse la graduación de la 18ª Promoción de la Policía Local, se entregaron siete medallas al mérito, así como los diplomas correspondientes a las nuevas promociones de inspectoras e inspectores principales, y se otorgaron distintivos de permanencia. Además, por primera vez, a los tradicionales de 25 años se añadieron los referidos a llevar 15 y 35 años en el servicio.

Entre estos últimos reconocimientos se encontraba el otorgado al jefe de la Policía Local de Valdoviño, José Ramón Bacorelle Robles, que fue homenajeado por sus más de tres décadas (35 años). Para recoger este reconocimiento estuvo acompañado del alcalde Alberto González. Este galardón se suma a otros recibidos por él en los últimos años; de hecho, en su momento fue reconocido como el mejor jefe de policía local de municipios de menos de 25.000 habitantes en una votación entre todos los mandos de Galicia. El regidor agradeció su labor y puso en valor su vocación de servicio público y entrega a lo largo de las últimas décadas.

Ciudad naval

También la concejala de Seguridade de Ferrol, Pamen Pieltain, mostró su agradecimiento a la Policía Local de Ferrol “por el gran trabajo que realizan a diario” sus integrantes.

Así, entre las condecoraciones otorgadas a los agentes por “su especial celo, valor y entrega durante el desempeño de sus funciones” se encontraban cinco efectivos del cuerpo municipal.

Como recogió en su momento el Diario Oficial de Galicia, uno de los reconocidos con la Medalla al Mérito de la Policía Local es Víctor Manuel López Díaz por las actuaciones realizadas fuera de servicio los días 30 de julio de 2025 y 12 de diciembre de 2025, cuando intervino ante situaciones de alteración grave de la seguridad ciudadana, con presencia de personas agresivas y objetos peligrosos, resultando lesionado en ambas intervenciones.

Javier Primoy Suárez y Sergio Criado López, por su parte, fueron galardonados por su actuación el 27 de diciembre de 2025 ante una persona con una conducta autolítica crítica, que se estaba cortando el cuello con un objeto cortante, y lograron neutralizarla y evitar un desenlace fatal, asumiendo una situación arriesgada para su propia integridad física.

Finalmente, Aarón González González e Iván Ferreiro Criado, también agentes del cuerpo de Policía local del Concello de Ferrol, fueron reconocidos por la intervención realizada el 18 de enero de 2025, en la que participaron en la localización y persecución de un vehículo que había generado una situación de riesgo para la seguridad ciudadana.

De este modo, procedieron a intervenir con sus ocupantes en un contexto de resistencia violenta que culminó con la posterior localización de un arma de fuego, con su correspondiente cargador incorpo