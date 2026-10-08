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Diario de Ferrol

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Monólogo en Valdoviño

‘Jastac Japi Jolideis’, o monólogo de Leti da Taberna que inaugura o ciclo Vén o Venres de Valdoviño

O programa continuará con propostas de Iria Pinheiro e ButacaZero

Redacción Ferrol
08/10/2026 12:20
Leti da Taberna vendrá con su espectáculo 'Jastac Japi Jolidays'
Leti da Taberna vendrá con su espectáculo 'Jastac Japi Jolidays'
Cedida
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O ciclo de teatro profesional Vén o Venres, do Concello de Valdoviño, estreará unha nova edición este mesmo venres 9, ás 20.00 horas, no auditorio da Casa da Cultura. ‘Jastac Japi Jolideis’ é o título do monólogo inaugural, a cargo da cómica Leti da Taberna, que pon en escena un sinfín de preguntas e respostas arredor das formas de aproveitar o tempo de lecer.

Nesta convocatoria do ciclo, que se celebrará os segundos venres de mes até fin de ano, con entrada gratuíta, hai espazo para múltiples xéneros e enfoques. Así, o día 13 de novembro, das risas pasarase a ‘Vitoria, retrato dunha denuncia’, unha peza de teatro autobiográfico de Iria Pinheiro, que relata o proceso xudicial da actriz ao denunciar por acoso sexual ao director do programa televisivo no que traballaba.

Por outra parte, o venres 11 de decembro, a protagonista será a compañía ButacaZero, que virá representar a Valdoviño ‘Melón pelado’. Neste caso, trátase dunha obra de títeres que se inclúe nas actividades de recuperación da Memoria Democrática, propoñendo “unha viaxe iniciática cara lugares da historia non escrita nin contada, nin moito menos fotografada”.

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