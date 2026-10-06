La musicoterapia promueve el envejecimiento activo cada vez en más parroquias de Valdoviño

Uno de los integrantes de los talleres de musicoterapia en Valdoviño Cedida

Más de un centenar de vecinos y vecinas mayores de 60 años participan en los talleres de musicoterapia que organiza el Concello de Valdoviño en diferentes parroquias del municipio.

El proyecto comenzó en Pantín, Sequeiro y Vilaboa, y edición tras edición, la participación fue creciendo, además de ampliarse a parroquias como Meirás, donde se creó un grupo en el local social de Montefaro hace un par de años y el año pasado fue la Asociación de Vecinos de San Miguel la que se puso en contacto con el Concello para poner en marcha ese grupo también en el local social de la zona.

Los talleres, que son gratuitos y financiados por el Concello de Valdoviño y Diputación de A Coruña, que contribuye con 7.000 euros al proyecto, promueven el envejecimiento activo de la población y favorecen las relaciones sociales, combatiendo la soledad no deseada, además de trabajar aspectos clave a través de la música como la comunicación, la memoria, la motricidad o el aprendizaje.