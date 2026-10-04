Agreden y roban al propietario de un bar en Valdoviño

El instituto armado localizó el vehículo E. Cortizas

La Policía Nacional busca al autor de una agresión y un robo en un bar de Valdoviño que se produjo en la mañana de este domingo, sobre las 10.00 horas, informan fuentes municipales.

Al parecer, el autor estaba tomando un café en el establecimiento, el Bar Cami, cuando le preguntó al propietario si lo podía llevar en coche a Caranza. Al negarse el camarero, el cliente se abalanzó sobre él y lo agredió, además de robarle las llaves del coche y también la recaudación que tenía en la caja registradora.

El propietario del establecimiento, tras ver como el agresor huía en su vehículo, pudo llamar a la Policía Local de Valdoviño y también a la Guardia Civil, que se presentaron en el lugar al momento. Los agentes policiales se quedaron con el camarero y llamaron al 061 para que pudiese ser atendido de las heridas infligidas, mientras la patrulla de la Benemérita salió en dirección Ferrol a la búsqueda del vehículo.

El alcalde del municipio, Alberto González, confirmó que el vehículo fue localizado poco después en la ciudad naval, si bien no se ha podido encontrar el autor de la agresión y el robo. Según ha podido saber este periódico, se trataría de una persona reincidente.