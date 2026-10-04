A Andada a Santo André de Teixido cumpre en Valdoviño 25 anos con éxito de convocatoria
Sete das persoas que participaron nesta última ruta estiveron tamén na primeira
Preto de 120 veciños e veciñas de Valdoviño participaron a pasada fin de semana na Andada a Santo André de Teixido, unha iniciativa que cumpre 25 anos e na que o alcalde, Alberto González, actuou como guía en boa parte delas.
Dende o Concello sinalan, ademais, que sete das persoas participantes tomaron parte na primeira e nesta última. Así pois, os romeiros emprenderon a súa andaina dende o lugar da Roche a primeira hora da mañá do sábado e, chegando ao mediodía, alcanzaron o santuario “cun tempo do máis idóneo, sen sol e apenas sen choiva”, expón o executivo local.
Nesta tradicional ruta foron facendo paradas na vella igrexa de Loira, a capela da Fame ou Porto do Cabo, “onde agardaban unhas anfitroas moi especiais chegadas de Vilaboa para ofrecer mazás, bola e máis café”, relata o Consistorio. Como recordo, entregóuselles aos participantes unha peza conmemorativa deste 25 aniversario da Andada, un agasallo elaborado pola firma con sede en Vilarrube Mai Estudo de Cerámica.