Valdoviño acogerá el 10 de octubre un curso de defensa personal para mujeres

Uno de los talleres, a cargo de la Escola de Defensa Persoal e Policial HKF Cedida

Valdoviño será uno de los municipios en los que se realizarán los seminarios intensivos de defensa personal femenina que organiza la Diputación de A Coruña. La iniciativa se dirige a mujeres de entre 12 y 75 años y se desarrollará, el próximo 12 de octubre, en el pabellón de O Longoiro –de 10.00 a 13.00 horas–.

Desde el Concello informan de que la actividad (a cargo de la Escuela de Defensa Personal y Policial HKF) es gratuita pero las plazas son limitadas, por lo que las interesadas deben formalizar su inscripción previamente, a través del formulario online habilitado por el organismo provincial. El plazo para hacerlo culmina el día 8.

Tendrán prioridad las mujeres empadronadas en la localidad y si la persona participante es menor de edad, debe entregar a los responsables de la actividad la autorización firmada por el representante legal.