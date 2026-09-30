Valdoviño acogerá el 10 de octubre un curso de defensa personal para mujeres
La propuesta, a cargo de la escuela HKF, está organizada por la Diputación
Valdoviño será uno de los municipios en los que se realizarán los seminarios intensivos de defensa personal femenina que organiza la Diputación de A Coruña. La iniciativa se dirige a mujeres de entre 12 y 75 años y se desarrollará, el próximo 12 de octubre, en el pabellón de O Longoiro –de 10.00 a 13.00 horas–.
Desde el Concello informan de que la actividad (a cargo de la Escuela de Defensa Personal y Policial HKF) es gratuita pero las plazas son limitadas, por lo que las interesadas deben formalizar su inscripción previamente, a través del formulario online habilitado por el organismo provincial. El plazo para hacerlo culmina el día 8.
Tendrán prioridad las mujeres empadronadas en la localidad y si la persona participante es menor de edad, debe entregar a los responsables de la actividad la autorización firmada por el representante legal.