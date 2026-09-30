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Valdoviño

Valdoviño acogerá el 10 de octubre un curso de defensa personal para mujeres

La propuesta, a cargo de la escuela HKF, está organizada por la Diputación

Redacción Ferrol
30/09/2026 18:48
Uno de los talleres, a cargo de la Escola de Defensa Persoal e Policial HKF
Uno de los talleres, a cargo de la Escola de Defensa Persoal e Policial HKF
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Valdoviño será uno de los municipios en los que se realizarán los seminarios intensivos de defensa personal femenina que organiza la Diputación de A Coruña. La iniciativa se dirige a mujeres de entre 12 y 75 años y se desarrollará, el próximo 12 de octubre, en el pabellón de O Longoiro –de 10.00 a 13.00 horas–. 

Desde el Concello informan de que la actividad (a cargo de la Escuela de Defensa Personal y Policial HKF) es gratuita pero las plazas son limitadas, por lo que las interesadas deben formalizar su inscripción previamente, a través del formulario online habilitado por el organismo provincial. El plazo para hacerlo culmina el día 8. 

Tendrán prioridad las mujeres empadronadas en la localidad y si la persona participante es menor de edad, debe entregar a los responsables de la actividad la autorización firmada por el representante legal.

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