Culmina con éxito en Valdoviño el itinerario de Agricultura Ecolóxica del PIE de la Mancomunidade

Foto de familia de las participantes en el programa Concello

El itinerario formativo de Agricultura Ecolóxica del Programa Integrado de Emprego (PIE) que organiza la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol culminó en los últimos días con éxito, con diez mujeres participantes completando el curso. Este se llevó a cabo en las instalaciones del local social de Sequeiro, que volvió a convertirse en el lugar idóneo para llevar a cabo tanto el apartado teórico como el práctico –este último, en la zona verde exterior–.

Desde el Ayuntamiento de Valdoviño recuerdan que el objetivo de la iniciativa era mejorar la capacitación de las participantes en un sector “en auxe”, facilitando de esta manera su inserción laboral.

Diez alumnas iniciaron este lunes en Sequeiro el curso de Agricultura Ecológica Más información

Así las cosas, la formación incluyó varias especialidades de agricultura ecológica, fertilización o defensa contra plagas y enfermedades, entre otras. Las alumnas pudieron participar, asimismo, en diferentes salidas a explotaciones agrarias de la zona, tales como la huerta San André –en la propia parroquia de Sequeiro– o el Centro de Transformación Agroalimentaria A Fusquenlla (Moeche).

Cabe recordar que el PIE de la Mancomunidade cuenta con financiación procedente de la Xunta de Galicia y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).