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Valdoviño

Valdoviño arropa al vecino Manuel González Gutiérrez, al rescate de la memoria colectiva de San Miguel de Aviño

La presentación se celebró en la iglesia parroquial

Redacción Ferrol
26/09/2026 14:06
El libro recupera, entre otros, costumbres, fiestas y lugares de la zona
El libro recupera, entre otros, costumbres, fiestas y lugares de la zona
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Los cinco años de investigación de Manuel González culminan en su libro ‘La antigua feligresía de San Miguel de Aviño’, un texto que, tal como explicó en la concurrida presentación, que se celebró en la iglesia parroquial, nació de un acto de rebeldía frente a la profanación de las sepulturas de un centenar de vecinos y vecinas, entre ellos sus tatarabuelos y se ha convertido en una crónica que recupera la historia reciente del lugar de Valdoviño.

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