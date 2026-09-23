La Xunta destaca el papel de las siete Casas do Maior en el rural de Ferrolterra
Cada una dispone de cinco plazas, con atención en horario flexible
La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este miércoles a los usuarios de la Casa do Maior Anduriña, en Valdoviño, en la que estuvo acompañada por la promotora de las instalaciones, Sonia Fernández.
Durante el encuentro, la representante autonómica destacó la importancia que tienen estos servicios, financiados por el ejecutivo gallego, “á hora de achegar aos municipios pouco poboados do rural, unha prestación fundamental para a atención á terceira idade”, declaró Aneiros, recordando que en Ferrolterra operan en la actualidad un total de siete, con un máximo de cinco plazas cada una: Monfero (1), Valdoviño (1), As Somozas (1), Moeche (2) y Cariño (2).
“Son recursos esenciais non só para o coidado dos maiores, senón tamén para a conciliación e a creación de postos de traballo nas zonas rurais”, apuntó la delegada, apuntando que se ofrecen hasta ocho horas diarias de atención, de lunes a viernes, “con flexibilidade e favorecendo a permanencia das persoas en situación de dependencia no seu entotno”.
El objetivo de la Xunta es alcanzar las 158 Casas do Maior en toda Galicia.