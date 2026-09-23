Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

La Xunta destaca el papel de las siete Casas do Maior en el rural de Ferrolterra

Cada una dispone de cinco plazas, con atención en horario flexible

Redacción Ferrol
23/09/2026 14:29
Aneiros, este miércoles, junto a los usuarios de 'Anduriña'
Aneiros, este miércoles, junto a los usuarios de 'Anduriña'
Xunta
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este miércoles a los usuarios de la Casa do Maior Anduriña, en Valdoviño, en la que estuvo acompañada por la promotora de las instalaciones, Sonia Fernández. 

Durante el encuentro, la representante autonómica destacó la importancia que tienen estos servicios, financiados por el ejecutivo gallego, “á hora de achegar aos municipios pouco poboados do rural, unha prestación fundamental para a atención á terceira idade”, declaró Aneiros, recordando que en Ferrolterra operan en la actualidad un total de siete, con un máximo de cinco plazas cada una: Monfero (1), Valdoviño (1), As Somozas (1), Moeche (2) y Cariño (2)

Imagen de archivo de una visita de Fabiola García a la Casa do Maior de Cariño

El proyecto de la Casa do Maior de Cerdido todavía no será una realidad este año

Más información

“Son recursos esenciais non só para o coidado dos maiores, senón tamén para a conciliación e a creación de postos de traballo nas zonas rurais”, apuntó la delegada, apuntando que se ofrecen hasta ocho horas diarias de atención, de lunes a viernes, “con flexibilidade e favorecendo a permanencia das persoas en situación de dependencia no seu entotno”. 

El objetivo de la Xunta es alcanzar las 158 Casas do Maior en toda Galicia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620