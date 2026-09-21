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Valdoviño

La ASCM presenta en Valdoviño su proyecto para difundir y preservar el patrimonio del mar

‘Maris: Memoria, Arte e Rede de Inclusión Social’ cuenta con el apoyo del GALP A Mariña-Ortegal

Redacción Ferrol
21/09/2026 18:04
Tras la foto de familia, los presentes disfrutaron de una degustación de productos pesqueros
Tras la foto de familia, los presentes disfrutaron de una degustación de productos pesqueros
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Valdoviño acogió este lunes la presentación del proyecto ‘Maris: Memoria, Arte e Rede de Inclusión Social’ de la Asociación Sociocultural ASCM. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del GALP A Mariña-Ortegal –con la financiación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Actuicultura (Fempa) y la Xunta–, busca recuperar, preservar y difundir la memoria y el patrimonio vinculado al mar y los oficios pesqueros. El acto contó con la presencia del alcalde, Alberto González, y de la presidenta de la entidad, Paula Gárate.

Tres fases hasta 2028

Así las cosas, ‘Maris’ se desarrollará hasta el próximo 2028 en tres fases. La primera de ellas consistirá en la formación, la segunda estará protagonizada por la recuperación de la memoria oral y la tercera y última se centrará en el conocimiento de los oficios marítimos tradicionales y la difusión de los mismos, por medio de una obra de teatro.

“El proyecto pretende establecer una unión entre pasado y presente, favoreciendo la transmisión de saberes y contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la percepción social del sector pesquero y a reforzar la identidad marinera del territorio”, explican sus impulsores.

El evento de presentación, que tuvo lugar en la Casa da Cultura, culminó con la tradicional foto de familia y una pequeña degustación de productos pesqueros vinculados al territorio del GALP A Mariña-Ortegal.

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