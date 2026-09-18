Vigilancia sobre enganches ilegales ante la situación de prealerta por sequía en Valdoviño

El alcalde se reunió con responsables de la empresa de agua, Veolia Cedida

El Concello de Valdoviño intensificará la campaña de detección de enganches ilegales a la red de suministro de agua y redoblará los esfuerzos para localizar posibles fugas. Son dos de las medidas que el ejecutivo local ha adoptado después de mantener una reunión con Veolia, la empresa concesionaria del servicio, y ante la situación de prealerta por sequía en la que se encuentra junto a otros 14 ayuntamientos de las comarcas.

El ejecutivo que dirige Alberto González ha decidido también, de manera temporal, precintar determinados puntos de suministro en espacios públicos, tales como fuentes, conexiones de mangueras o grifos de los aseos. “Estas medidas sumaranse a outras xa adoptadas durante o verán, como o peche das duchas das praias da localidade a primeiros do mes de agosto”, expone el Consistorio.

Esta reunión, que se llevó a cabo tras el último pleno de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, sirvió también para incidir en la importancia de continuar con las campañas de concienciación ciudadana para que se realice un consumo responsable del agua. En este sentigo, el regidor valdoviñés demanda limitarlo “ao estrictamente necesario”, evitanto el empleo del recurso potabilizado para regar, llenar piscinas o lavar vehículos.