Valdoviño saca de nuevo a licitación la adecuación de diez caminos

Vista aérea de una de las zonas de intervención incluidas en el proyecto Cedida

El Consistorio local ha sacado por segunda vez a contratación –el primer proceso, en mayo, quedó desierto– las obras de mejora de diez calles y caminos en Lago, Meirás, Sequeiro y Valdoviño.

Todas ellas suman una inversión de 236.513,97 euros y se sufragarán con cargo a los fondos procedentes del POS+ complementario de la Diputación de A Coruña.

Las empresas interesadas pueden consultar la información del pliego y presentar sus ofertas hasta el próximo 23 de septiembre.

En concreto, las actuaciones se llevarán a cabo en las calles Couce Casas (dos tramos), Pintor Leyra Domínguez e Imeldo Corral; la carretera desde el cruce con Aviño hasta la AC-566 (Pazos); entre el número 7 y el cruce con Viansil, en Lago; desde el número 31 hasta el límite con el municipio de Narón (A Bedoxa); dos tramos en O Seixidal y otros dos en Castrillón; el vial de Montefaro –empezando en el local social y culminando a la altura del nº 73– y sendos trechos en la carretera de Lavacerido.

La Concejalía de Infraestruturas Viarias confía en que el contrato salga adelante en esta segunda ocasión. De lo contrario, “dilataríanse os prazos, xa que habería que modificar os pregos, remitilos de novo á Deputación e contar co seu visto bo”, explica el Ayuntamiento.