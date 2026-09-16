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Valdoviño

El alumnado de Arquitectura inaugura una muestra de proyectos para As Forcadas

Será en la Casa da Cultura de Valdoviño

Redacción Ferrol
16/09/2026 22:15
La muestra del pasado año del alumnado de la Etsac en Valdoviño
La muestra del pasado año del alumnado de la Etsac en Valdoviño
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La Casa da Cultura de Valdoviño levanta este viernes el telón de una nueva exposición en su planta baja. Se trata de ‘Terceiro asalto’, una muestra con un interés especial al estar vinculada directamente con el territorio, puesto que su promotor es el alumnado de la Escola Técnica Superior de Arquitectura (Etsac) de la Universidade da Coruña y sus obras plasman las ideas de los futuros profesionales para el entorno del embalse de As Forcadas, entre las parroquias de Loira y Vilaboa. 

Se trata de propuestas que han ido esbozando como parte de la asignatura ‘Análisis de la Arquitectura’, explican desde el Concello, celebrando que la institución académica haya vuelto a elegir el municipio como su laboratorio, algo que ocurrió en los dos pasados años, cuando abordaron las zonas de la playa de Vilarrube y Porto do Cabo, además de las baterías de Campelo. 

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La inauguración será a las 18.00 horas y cuenta con entrada libre. A mayores de participar el alumnado autor de los proyectos seleccionados, que explicarán brevemente cada uno de ellos al público, estarán responsables académicos y municipales. A partir de entonces, la muestra podrá visitarse hasta el 9 de octubre, en horario de 10.00 a 13.00 horas. 

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