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Diario de Ferrol

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Valdoviño

La Xunta tiene abierta la convocatoria de ayudas para sostenibilidad turística

Martina Aneiros visitó un establecimiento beneficiado por las subvenciones de eficiencia energética

Redacción Ferrol
15/09/2026 21:36
Visita de la delegada territorial a un establecimiento en Valdoviño
Visita de la delegada territorial a un establecimiento en Valdoviño
Cedida
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La delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, recordó que se encuentra abierta la convocatoria de ayudas –hasta el 7 de diciembre, salvo agotamiento previo del crédito– para actuaciones de mejora de eficiencia energética en empresas turísticas.

Aneiros explicó que la nueva orden de ayudas dispone de un presupuesto de nueve millones de euros para la ejecución de estas actuaciones en empresas turísticas. Precisamente, dio cuenta de estos contenidos en la visita realizada a una de las firmas beneficiarias de estas subvenciones, el restaurante Las Olas by Pantín, en Valdoviño, que recibió una aportación autonómica de más de 48.000 euros el pasado 2025.

La ayuda fue destinada a la sustitución de electrodomésticos por unos de menor consumo energético y, como indicó Martina Aneiros, “estas axudas non só permiten aforrar na factura da luz, senón tamén mellorar a imaxe e a calidade dos servizos turísticos que se prestan no noso territorio, avanzando tamén cara un turismo máis sostible”.

Las ayudas pueden destinarse a envolventes de edificios, renovación de sistema se iluminación, instalación de soluciones de energía solar térmica, geotérmica, biomasa, aerotermia o hidrotermia, entre otros.

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