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Valdoviño

Valdoviño renueva las butacas del auditorio de la Casa da Cultura y estrena equipo de sonido

Se destinan 19.000 euros de fondos municipales

Redacción Ferrol
14/09/2026 13:16
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Las butacas se retapizarán
Cedida
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El gobierno de Valdoviño ha tomado la decisión de iniciar la renovación del patio de butacas del auditorio de la Casa da Cultura, el mismo desde hace cuatro décadas. El ejecutivo que preside Alberto González explica que la calidad del mobiliario ha llevado a la administración local a optar por un retapizado. Se trata, por lo tanto, de un trabajo artesanal, de ahí que se vaya a hacer por fases, “retirando bancada a bancada para non interferir na programación cultural que arrinca co comezo do curso”.

Esta actuación se acompaña de la adquisición de un nuevo equipo de sonido y altavoces, puesto que los anteriores estaban obsoletos y afectaban a la calidad de los espectáculos planificados. Además, se comprará una pantalla LED para dar soporte a las presentaciones e iniciativas culturales. Todo este conjunto de trabajos tiene un coste de más de 19.000 euros que aportan íntegramente las arcas municipales.

El Concello continúa así con la renovación de sus infraestructuras culturales. La última, explica, se desarrolló en este mismo espacio, con el acondicionamiento del escenario, “case impracticable polo estado da madeira” y la instalación de un ascensor para facilitar el acceso a personas con diversidad funcional, por 40.000 euros. 

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