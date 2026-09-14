Últimos días de preinscripción en la escuela de música de Valdoviño

Alumna del aula municipal de música de Valdoviño Cedida

Hasta este viernes permanecerá abierto el plazo de preinscripción en las cinco disciplinas que se imparten en el aula municipal de música de Valdoviño. El trámite se puede formalizar presencialmente en la Casa da Cultura (de 9.00 a 13.00 horas o a través de la sede electrónica.

Para este curso 2026/27, el Concello de Valdoviño oferta, con la intención de empezar en octubre, clases de piano, de guitarra, de batería, de canto y de teatro musical, en sesiones semanales que, como es habitual, se impartirán en el local social de Sequeiro (antigua escuela unitaria de A Carreira). Las actividades cuestan 10 euros al mes y toda la programación se dirige tanto a adultos como a pequeños, a partir de 6 años, o desde 8 en canto.