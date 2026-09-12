Cuenta atrás para el inicio del Plan de Recuperación de las Baterías de Campelo

Baterías militares de Campelo Alto Daniel Alexandre

El abandono, el expolio y el avance descontrolado de la maleza amenaza en la actualidad a uno de los testigos de las características arquitectura e ingeniería militares de Ferrolterra: las baterías de Campelo, en Valdoviño. Precisamente, con el objetivo de poner fin a esta situación, la Diputación de A Coruña ha diseñado un plan para recuperar las defensas de la zona, también las ubicadas en Ares y Ferrol.

Será el propio organismo provincial el encargado de sufragar en su totalidad los trabajos necesarios para la rehabilitación que, en el caso concreto del enclave valdoviñés, están presupuestados en 237.575,65 euros (impuestos incluidos), tal y como figura en el proyecto básico y de ejecución elaborado por el Estudio Anta Arquitectos, con el asesoramiento de dos historiadores. Así las cosas, el documento detalla la intervención parcial, en una primera fase, para lograr la conservación, consolidación y puesta en valor de las baterías, estructurándose las obras en cuatro grandes líneas.

Cabe señalar que el Plan de Ordenación do Litoral de Galicia clasifica la zona como ámbito costero de protección y espacio de interés paisajístico. Por su parte, el Plan Básico Autonómico la declara como Bien de Interés Arquitectónico.

Interés histórico

La primera de las líneas de actuación estará centrada en la adopción de medidas para facilitar el tránsito y el acceso. En este apartado se incluyen tareas de desbroce y de recuperación del trazado de los caminos históricos y, en el trecho final hacia el puesto de mando de Pico da Vela, “unha intervención de consolidación e pequena diminución da pendente”, mediante la ejecución de bancales.

Vistas desde una de las construcciones Daniel Alexandre

Por otro lado, la segunda se centrará en la delimitación de las construcciones y su protección frente a la proliferación descontrolada de vegetación. En este sentido, los expertos de Anta Arquitectos plantean un desbroce perimetral y la implantación de una franja de respeto de dos metros alrededor de todas las edificaciones. Con ello, recoge el proyecto, se aislará el patrimonio del contacto con la biomasa.

Valdoviño aprueba en pleno la primera fase para recuperar las baterías de Campelo Más información

El tercer apartado de la intervención está relacionado con la limpieza, el tratamiento de los paramentos y la mejora estructural de las construcciones. Así, se prevé la retirada meticulosa de raíces, líquenes o musgos, que irá acompañada de la aplicación de tratamientos biocidas hidrofugantes transpirantes –para facilitar la evacuación y escorrentía del agua de la lluvia–.

Se llevará a cabo, además, la retirada de escombros y basuras presentes en los pavimentos interiores, así como la demolición, “por motivos de seguridad”, de las cubiertas inestables sin estructura de apoyo en dos de los edificios y de una estructura ruinosa que carece de valor histórico. “É necesario asegurar que as cubertas sen cerchas deixan de ser un perigo real para o visitante. Seguindo no eido da seguridade, tamén se estima apropiado proceder á reposición das defensas fronte a caída ao baleiro no Puesto de Mando”, relata el proyecto.

Interior de una de las edificaciones Daniel Alexandre

La cuarta línea de actuación buscará dotar de una señalización homegénea e informativa las baterías de Campelo, con la instalación de atriles con textos explicativos, planos históricos y datos del conjunto.

En definitiva, la intervención afectará a un total de 18 elementos catalogados, desde accesos, garitas, polvorines y pozos, pasando por lavaderos o telémetros. “Pese a toda a problemática exposta e a carecer de pezas artilladas, a batería segue a ter un tremendo interese histórico e un gran potencial non só a nivel turístico senón como elemento vencellador entre o Estado e o territorio, tradución física dun plan integral de defensa que se traza de forma xeral e se leva acabo con sutís adaptacións en cada punto”, asegura el equipo redactor del proyecto.