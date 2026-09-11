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Valdoviño

Los conciertos espontáneos ‘Asaltos musicais’ vuelven este domingo a Valdoviño

La hora y el lugar es una incógnita

Redacción Ferrol
11/09/2026 23:25
Cualquier escenario es posible para encontrarse con las actuaciones
Archivo
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La agrupación Pantinhaus –el músico Ignacio Sanz es el alma mater de esta iniciativa desde hace años– y la formación de batukada Dalle que Dalle ponen en marcha una nueva edición de los ‘Asaltos musicais’, una iniciativa de actuaciones espontáneas que llega este domingo 13, por la mañana, a Valdoviño.

Las agrupaciones desplegarán toda una serie de intervenciones artísticas, que no tienen fijado lugar ni hora concreta, y que podrán encontrarse los vecinos y vecinas cuando salgan a pasear. Se trata de que los asistentes se conviertan así en un público inesperado.

La iniciativa, en la que colabora el Concello de Valdoviño, busca acercar la música a la ciudadanía y sorprender.

En anteriores ocasiones fueron escenario de estas actividades espacios como el faro de Punta Frouxeira, el mirador de Paraño o distintas playas.

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