Los conciertos espontáneos ‘Asaltos musicais’ vuelven este domingo a Valdoviño

Cualquier escenario es posible para encontrarse con las actuaciones Archivo

La agrupación Pantinhaus –el músico Ignacio Sanz es el alma mater de esta iniciativa desde hace años– y la formación de batukada Dalle que Dalle ponen en marcha una nueva edición de los ‘Asaltos musicais’, una iniciativa de actuaciones espontáneas que llega este domingo 13, por la mañana, a Valdoviño.

Las agrupaciones desplegarán toda una serie de intervenciones artísticas, que no tienen fijado lugar ni hora concreta, y que podrán encontrarse los vecinos y vecinas cuando salgan a pasear. Se trata de que los asistentes se conviertan así en un público inesperado.

La iniciativa, en la que colabora el Concello de Valdoviño, busca acercar la música a la ciudadanía y sorprender.

En anteriores ocasiones fueron escenario de estas actividades espacios como el faro de Punta Frouxeira, el mirador de Paraño o distintas playas.