Las tablas de surf de madera centran un día en Valdoviño con pase de cine y charla de Job Verpoorte

'Spaghetti Week', de Joe Morgan

El Océano Surf Museo de Valdoviño acoge este viernes 11, a las 20.00 horas, un encuentro con sesión de cine incluida. Se proyectarán tres cortometrajes distintos sobre este deporte, entre los que destaca el premiado ‘Spaghetti Week’, que se hace eco de la vida de Job ‘Jabalí’ Verpoorte, un ingeniero químico que dio un volantazo a su vida para convertirse en shaper de tablas.

Este documental independiente pone el foco en la fabricación artesana de tablas de surf de madera, y también en otros asuntos asociados, como son la naturaleza, las relaciones, el deporte en cuestión y su medio.

Joe Morgan es el director de esta producción portuguesa de 15 minutos de duración ampliamente reconocido por el circuito de la cultura del surf de ámbito internacional, habiéndose presentado el pasado 2025 por festivales como el Bilbao Surf Film Festival o el Mexico Surf Film Festival.

Precisamente, el mismísimo Job Verpoorte estará presente en esta jornada de entrada libre, con el objetivo de cerrarla después de las proyecciones, impartiendo una conferencia que girará alrededor de la utilización de la madera como material de fabricación de tablas de surf.