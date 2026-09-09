‘Valdoviño en movemento’ busca activar a niños y mayores con doce propuestas distintas

Patinaje artístico en Valdoviño AEIG

El Ayuntamiento ofrecerá este año, dentro de su programa ‘Valdoviño en movemento’, un total de 12 actividades deportivas, destinadas tanto para menores como para mayores. Las propuestas comenzarán en octubre y se llevarán a cabo en los pabellones del CPI Atios y O Longoiro (Meirás), la Casa da Cultura y el local social de Pantín.

El responsable del área, Sergio Saavedra, apuntó que el plazo de inscripción comienza en la jornada de este jueves y se extenderá hasta la del 23 de septiembre, pudiendo realizarse a través de la página web del Concello y de manera presencial en la casa consistorial.

Para los niños y niñas de entre seis y 13 años habrá clases de gimnasia rítmica, patinaje artístico y en línea, baloncesto, duatlón, kárate, tenis, tiro con arco, multideporte y, como novedad este año, fútbol sala y tenis de mesa. Mientras, para el público adulto se ofertan, además de gimnasia en las parroquias de Meirás, Pantín y Valdoviño, tenis y tiro con arco. Desde el ejecutivo local informan de que, como en ediciones anteriores, si la demanda excede a la oferta, tendrán preferencia aquellas personas que estén empadronadas en la localidad. Además, todas las actividades requieren de un mínimo de apuntados para celebrarse.