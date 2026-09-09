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Valdoviño

‘Valdoviño en movemento’ busca activar a niños y mayores con doce propuestas distintas

Las matrículas permanecerán abiertas hasta el 23 de septiembre

Redacción Ferrol
09/09/2026 17:02
Patinaje artístico en Valdoviño
Patinaje artístico en Valdoviño
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El Ayuntamiento ofrecerá este año, dentro de su programa ‘Valdoviño en movemento’, un total de 12 actividades deportivas, destinadas tanto para menores como para mayores. Las propuestas comenzarán en octubre y se llevarán a cabo en los pabellones del CPI Atios y O Longoiro (Meirás), la Casa da Cultura y el local social de Pantín.

El responsable del área, Sergio Saavedra, apuntó que el plazo de inscripción comienza en la jornada de este jueves y se extenderá hasta la del 23 de septiembre, pudiendo realizarse a través de la página web del Concello y de manera presencial en la casa consistorial.

Para los niños y niñas de entre seis y 13 años habrá clases de gimnasia rítmica, patinaje artístico y en línea, baloncesto, duatlón, kárate, tenis, tiro con arco, multideporte y, como novedad este año, fútbol sala y tenis de mesa. Mientras, para el público adulto se ofertan, además de gimnasia en las parroquias de Meirás, Pantín y Valdoviño, tenis y tiro con arco. Desde el ejecutivo local informan de que, como en ediciones anteriores, si la demanda excede a la oferta, tendrán preferencia aquellas personas que estén empadronadas en la localidad. Además, todas las actividades requieren de un mínimo de apuntados para celebrarse.

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