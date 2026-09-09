Porto do Cabo acoge este fin de semana una nueva edición, la cuarta, del Foro dos Vivos

Celebración de una nueva edición del "Foro dos vivos" Cedida

Valdoviño celebará este fin de semana, el 12 y 13 de septiembre, la cuarta edición del Foro dos Vivos, una iniciativa impulsada por la Asociación de Veciños de Porto do Cabo y Eu fun de vivo y organizada, este año, por la Diputación de A Coruña. El evento profundiza y pone en valor los caminos a Santo André de Teixido, “este recurso tan valioso do noso territorio”, indican desde la organización

Así las cosas, se llevarán a cabo diferentes conferencias y actividades tanto en la jornada del sábado como en la del domingo, con entrada abierta al público sin necesidad de inscripción previa.

Relatorios y salida al santuario

El foro se inaugurará el día 12.00 a las diez de la mañana, dando paso a la ‘Narración oral nos Camiños de peregrinación’, a cargo de Soledad Felloza. Sandra y Sara Novais pondrán la nota musical a las 11.00 horas, previo a la pausa para el café. La actividad se retomará a las 12.15 con la charla ‘As pedras como testemuña nas relixións’, de Loli Rubido, a la que seguirá ‘O Camiño: presente e futuro’, de la mano de Sergio Muíño (12.45) y el cierre matinal con la entrega del Premio dos Vivos (13.20), seguido de la tradicional degustación de caldo. A partir de las 15.00 horas y hasta las 17.00 se celebrarán dos talleres de artesanía, uno de cerámica y otro de ‘Sanandresiños’.

Tradición, historia y cultura en el III Foro dos Vivos sobre las rutas a San Andrés de Teixido Más información

La jornada del domingo se iniciará con una ruta a Santo André de Teixido, que partirá desde Porto do Cabo a las nueve de la mañana. Una vez en el santuario, se llevará a cabo una ruta guiada, estando previsto el regreso en autobús a partir de las cinco y media de la tarde.

Cabe señalar que para esta última actividad sí que será necesario realizar una inscripción previa, que puede formalizarse en la siguiente página web.