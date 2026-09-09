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Valdoviño

Porto do Cabo acoge este fin de semana una nueva edición, la cuarta, del Foro dos Vivos

Habrá charlas, talleres de artesanía, degustación de caldo y música tradicional

Redacción Ferrol
09/09/2026 16:49
Celebración de una nueva edición del "Foro dos vivos"
Celebración de una nueva edición del "Foro dos vivos"
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Valdoviño celebará este fin de semana, el 12 y 13 de septiembre, la cuarta edición del Foro dos Vivos, una iniciativa impulsada por la Asociación de Veciños de Porto do Cabo y Eu fun de vivo y organizada, este año, por la Diputación de A Coruña. El evento profundiza y pone en valor los caminos a Santo André de Teixido, “este recurso tan valioso do noso territorio”, indican desde la organización

Así las cosas, se llevarán a cabo diferentes conferencias y actividades tanto en la jornada del sábado como en la del domingo, con entrada abierta al público sin necesidad de inscripción previa.

Relatorios y salida al santuario

El foro se inaugurará el día 12.00 a las diez de la mañana, dando paso a la ‘Narración oral nos Camiños de peregrinación’, a cargo de Soledad Felloza. Sandra y Sara Novais pondrán la nota musical a las 11.00 horas, previo a la pausa para el café. La actividad se retomará a las 12.15 con la charla ‘As pedras como testemuña nas relixións’, de Loli Rubido, a la que seguirá ‘O Camiño: presente e futuro’, de la mano de Sergio Muíño (12.45) y el cierre matinal con la entrega del Premio dos Vivos (13.20), seguido de la tradicional degustación de caldo. A partir de las 15.00 horas y hasta las 17.00 se celebrarán dos talleres de artesanía, uno de cerámica y otro de ‘Sanandresiños’.

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La jornada del domingo se iniciará con una ruta a Santo André de Teixido, que partirá desde Porto do Cabo a las nueve de la mañana. Una vez en el santuario, se llevará a cabo una ruta guiada, estando previsto el regreso en autobús a partir de las cinco y media de la tarde.

Cabe señalar que para esta última actividad sí que será necesario realizar una inscripción previa, que puede formalizarse en la siguiente página web.

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