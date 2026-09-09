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Valdoviño

La estimulación cognitiva vuelve en octubre a la parroquia de Meirás y al centro sociocomunitario

Los talleres se dirigen a los vecinos y vecinas de más de 65 años

Redacción Ferrol
09/09/2026 16:38
Foto de familia de los participantes en edición del pasado 2025
Foto de familia de los participantes en edición del pasado 2025
Concello
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Octubre será el mes de inicio de los talleres de estimulación cognitiva que organiza el Ayuntamiento de Valdoviño y que se dirigen a las personas mayores de 65 años de la localidad.

Quienes deseen tomar parte en los mismos, que se celebrarán una vez por semana en el local social de Meirás –los jueves a las 09.30 horas– y en el centro sociocomunitario –ese mismo día, entre las 11.00 y las 12.00–, pueden formalizar su preinscripción hasta el próximo viernes 18 de septiembre.

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Talleres gratis de estimulación cognitiva para mayores de 65 años en Meirás y Valdoviño

Más información

Será el animador sociocultural del Concello Daniel Cartelle el encargado de impartirlos y en ellos se trabajarán, de manera lúdica y amena, aspectos como la memoria, la percepción, la atención, la concentración, el lenguaje, así como la resolución de problemas, el razonamiento, la planificación y el control

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