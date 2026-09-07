Valdoviño inicia el curso con 50 menores en su programa de conciliación

Cuatro de los menores están matriculados en la escuela unitaria de Taraza AEIG

El programa Concilia Tempos Mañás de Valdoviño se estrenará mañana, con motivo del inicio del curso escolar, con medio centenar de niñas y niños inscritos.

Esta iniciativa facilita la entrada desde las 07.30 horas en las instalaciones del CPI Atios, y desde las 08.00 en las escuelas unitarias de los lugares de Lago y Taraza. Este adelanto del horario de recepción de los más pequeños permite a las familias, remarca el Consistorio, “compatibilizar as obrigas laborais co coidado dos seus fillos e fillas”.

Cabe recordar que, con financiación municipal, el coste se sitúa en los 30 euros mensuales, una cifra que baja hasta los 20 en el caso de que se solicite medio mes.

Crecimiento

Tal y como informan desde el Concello que dirige Alberto González, de los 50 menores anotados, 30 están matriculados en el CPI, siete en Lago y cuatro en Taraza.

El Consistorio de Valdoviño puso en marcha este programa de conciliación en 2020, con la participación de 16 alumnos y alumnas, “e dende entón os rexistros sempre melloraron edición tras edición”.