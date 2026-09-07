Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdoviño

Valdoviño inicia el curso con 50 menores en su programa de conciliación

La mayor parte de ellos están matriculados en el CPI Atios

Redacción Ferrol
07/09/2026 16:57
Cuatro de los menores están matriculados en la escuela unitaria de Taraza
Cuatro de los menores están matriculados en la escuela unitaria de Taraza
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El programa Concilia Tempos Mañás de Valdoviño se estrenará mañana, con motivo del inicio del curso escolar, con medio centenar de niñas y niños inscritos.

Esta iniciativa facilita la entrada desde las 07.30 horas en las instalaciones del CPI Atios, y desde las 08.00 en las escuelas unitarias de los lugares de Lago y Taraza. Este adelanto del horario de recepción de los más pequeños permite a las familias, remarca el Consistorio, “compatibilizar as obrigas laborais co coidado dos seus fillos e fillas”.

Cabe recordar que, con financiación municipal, el coste se sitúa en los 30 euros mensuales, una cifra que baja hasta los 20 en el caso de que se solicite medio mes.

Crecimiento

Tal y como informan desde el Concello que dirige Alberto González, de los 50 menores anotados, 30 están matriculados en el CPI, siete en Lago y cuatro en Taraza.

El Consistorio de Valdoviño puso en marcha este programa de conciliación en 2020, con la participación de 16 alumnos y alumnas, “e dende entón os rexistros sempre melloraron edición tras edición”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620