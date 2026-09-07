As aulas de cerámica e artes plásticas de Valdoviño abren inscricións este martes 8
Os locais sociais de Loira e Vilaboa acollerán as sesións
As aulas de artes plásticas e de cerámica que propón o Concello de Valdoviño teñen dende este martes 8 as inscricións abertas para o novo curso. Tal como destacou a concelleira de Cultura, Rosana García, estas actividades teñen carácter interxeracional, con nenos e nenas xuntándose con persoas adultas e, nalgúns casos, mesmo cos seus pais e nais.
O pintor local Manuel Carballeira volverá impartir as clases de artes plásticas, que terán lugar nun espazo con vistas privilexiadas ao encoro como é o local social de Loira. As sesións, dirixidas tanto a adultos como a pequenos a partir dos 7 anos, desenvolveranse os martes, en dous grupos (de 16.30 a 18.30 e de 18.30 a 20.30).
A ceramista Martina Beceiro (Mai Estudio), afincada en Vilarrube, ocuparase das leccións de cerámica no local social de Vilaboa. Neste caso serán os xoves, de 16.30 a 18.30 horas, mesturando persoas adultas con nenos e nenas a partir de 3º curso de Primaria.
Reservas
As inscricións poderán formalizarse até o venres 18, na Casa da Cultura ou a través da sede electrónica, e o custe mensual será de 22,12 euros para os menores de idade e de 29,49 para participantes de 18 anos en adiante.